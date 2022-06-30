Ümraniye’de kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçakladı

Ümraniye’de bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift, tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

“Daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, “Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa ancak görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık” diye konuştu.

“Kadın olay yerinde ölmüş”

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış” dedi.