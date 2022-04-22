Ümraniye’de iş makinesi yokuş aşağı kaydı, ortalık savaş alanına döndü

Ümraniye’de kontrolden çıkarak yokuş aşağı kayan iş makinası, 1 aracı sürükledi 3 araca da çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, faciadan dönüldü.

Kaza, Ümraniye Site Mahallesi Kamuran Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Sokak üzerinde yokuş yukarı çıkan iş makinası sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı kayan iş makinası, park halinde bulunan bir otomobili altına alarak 40 metre aşağıya sürükledi. Otomobil ile birlikte kayan iş makinası bu sırada park halinde olan 3 araca çarptı. İş makinasıyla birlikte kayan otomobil binaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri kimse yara almadı.

İş makinasının operatörünün kaçtığı iddiası

Kaza sonrası iş makinası operatörünün olay yerinden kaçtığı ve kazayı başka birisinin üstlendiği vatandaşlar tarafından iddia edildi. Kazaya tanık olan Ali Y., “Operatörün söylediğine göre freni tutmuyordu. Yetkilileri aradı ben kaza yaptım, bu aracın frenleri tutmuyor dedi. Frenlerde problem olduğunu söyledi. Ben sürücüyüm diyen kişi ise kazayı yapan sürücü değil. Gördüğümüz kişi farklı bir kişi ama ben sürücüyüm diye farklı bir kişi ortaya çıktı” dedi.