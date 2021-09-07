Ümraniye’de indirimli halı izdihamı havadan görüntülendi

Ümraniye’de halı satışlarında indirim yaptığını duyuran firma otobüs içerisinde getirdiği halıları satışa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Ümraniye’deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için bugün öğle saatlerinde halı fiyatlarında indirime gittiğini duyurunca dükkan önünde izdiham oluştu. Dükkan önüne gelen minibüs içerisinden indirimli halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Satışa çıkarılan halılar kısa sürede tükenirken oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.