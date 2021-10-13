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Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi

Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşa da "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun" demesi dikkat çekti. Yaşanan tartışma anlatı cep telefonu kamarasına yansıdı.

Asayiş 13.10.2021, 09:55 13.10.2021, 11:34

Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşa da "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun" demesi dikkat çekti. Yaşanan tartışma anlatı cep telefonu kamarasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi. Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, ‘aşağı inin devam etmiyorum’ diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

“Vergiyi bana mı veriyorsun ulan”

Bir yolcunun, ‘benim vergimle gidiyorsun’ demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” diye bağırması dikkat çekti.

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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