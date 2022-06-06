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Ümraniye’de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye’de sabah saatlerinde İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Asayiş 06.06.2022, 12:48
Ümraniye’de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye’de sabah saatlerinde İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Ümraniye Alemdağ Caddesinde sabah saatlerinde olan kazada İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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