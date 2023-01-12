Ümraniye’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Ümraniye’de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 16 BLC 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken kazada araç sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.