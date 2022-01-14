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Ümraniye’de içinde ailesinin olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, ’beni bu hale düşürenler utansın’ diyerek içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi. Evde bulunan iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evden hemen çıkamayan şahsın annesi dumandan etkilendi. Evi yakan şahıs ise elindeki bıçakla itfaiyenin yangına müdahale etmesini bir süre engelledi. Yangın kontrol altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 14.01.2022, 20:23
Ümraniye’de içinde ailesinin olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, ’beni bu hale düşürenler utansın’ diyerek içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi. Evde bulunan iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evden hemen çıkamayan şahsın annesi dumandan etkilendi. Evi yakan şahıs ise elindeki bıçakla itfaiyenin yangına müdahale etmesini bir süre engelledi. Yangın kontrol altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi Kalem Sokak’ta bulunan binada yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evi ’beni bu hale düşürenler utansın’ diyerek ateşe verdi. Evin yanmaya başladığını fark eden iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evi yakan şahsın annesi evden çıkamadı. Bir süre yangının çıktığı evde kalan yaşlı kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeyi gören şahıs, eline bıçak alarak itfaiyenin eve girmesini ve yangına müdahale etmesini engelledi. Şahıs bu sırada bıçak ile kendisini hafif yaraladı. Polisin ve itfaiyenin çabası sonucu bıçaklı şahsın engellenmesiyle itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Bıçaklı şahıs polis tarafından gözaltına alınırken dumandan etkilenen kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Olaya tanık olan Adem Özdemir, "Komşumuz, madde bağımlısı olduğu söylendi. ’Beni bu hale düşürenler utansın’ dedi. Evi ateşe verdi. Evde ne var ne yok balkona çıkardı. Elinde bıçak vardı ama zarar vermedi. Sonra polisler götürdü. Çatı tutuştu ama itfaiye erken müdahale etti" dedi.

Öte yandan, evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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