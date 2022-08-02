Ümraniye’de hatalı park yapan maganda kendisini uyaran basın mensuplarına saldırdı

Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti. Otomobilden inerek tehditler savuran maganda, yanındaki vatandaşların ikazı sonrası olay yerinden ayrıldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı. Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden şahıs cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise şahsı tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.