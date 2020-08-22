Ümraniye’de hareketli dakikalar... Uzun namlulu silahlarla hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL ÜMRANİYE’DE HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN BİR İŞ YERİNE UZUN NAMLULU SİLAHLAR İLE GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BİR GRUP ŞÜPHELİ İÇİN POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI. BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. HIRSIZLARIN TESLİM OLMASI İÇİN TESLİM OL ÇAĞRILARINDA BULUNARAK ANONSLAR YAPILDI.
İstanbul Ümraniye’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Hırsızların teslim olması için teslim ol çağrılarında bulunarak anonslar yapıldı.
Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı. Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti. Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.
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