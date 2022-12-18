Ümraniye’de gece kondu alevlere teslim oldu

Ümraniye’de bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle mahalleli panikle sokağa döküldü. Alevlere teslim olan gecekondu yangını kameraya anbean yansıdı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ümraniye ilçesi Topağacı Mahallesi Sönmez Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekondu henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatte kontrol altına alırken mahalleli panikle sokağa döküldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan gecekondunun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.