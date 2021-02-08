Ümraniye’de fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi

Ümraniye’de bir sünger fabrikasının 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sünger fabrikasında çıkan ve paniğe neden olan yangın drone ile havadan görüntülendi.