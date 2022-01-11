Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon

Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 101 adet Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Ümraniye’de V.K. isimli bir şahsın, Tepeüstü Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde üretiminde bulunduğu tespit edildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 09 Ocak Pazar günü saat 21.00 sıralarında V.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda V.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan incelmede evdeki iki odanın adeta uyuşturucu üretim merkezi haline getirildiği görüldü.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 101 adet Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan V.K. isimli şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 10 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.