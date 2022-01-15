Ümraniye’de eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren şahıs adliyeye sevk edildi

Ümraniye’de bir şahıs, dün akşam saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evini ateşe verdi. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ü.G. isimli uyuşturucu bağımlısı şahsın aralarında resmi nikah bulunmayan eşi K.T. ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek evini ateşe verdiği öğrenildi. Şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi Kalem Sokak’ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Ü.G. isimli şahıs, aralarında resmi nikah bulunmayan eşi K.T. ile tartışınca sinir krizi geçirdi. Ü.G., içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evin balkonuna çıktı. Ü.G. balkonda bulunan plastik kasa ve kıyafetleri yaktı.

Olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında “kundaklama” suçundan işlem yapılan şahıs 15 Ocak günü adli makamlara sevk edildi.