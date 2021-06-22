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Ümraniye’de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Ümraniye’de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney’in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 22.06.2021, 15:15
Ümraniye’de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Ümraniye’de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney’in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti.

Anne Arzu Rahman Güney’in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aile faciasına neden olan Mehmet Güney’in eve geldiği, ardından eşini öldürdükten sonra evden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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