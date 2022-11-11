Ümraniye’de eşini işe bırakırken kaza yaptı: 2 yaralı

Ümraniye’de seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürümekte olan yaşlı kadına çarptı. Aracın çarptığı yaya ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Araç sürücüsünün eşini işe bırakmaya giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mahsun Ayyıldız hakimiyetindeki 34 FDH 979 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürümekte olan Esma Sefer’e daha sonra duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan Esma Sefer ve araç içinde yolcu olan Fatma Ayyıldız yaralandı. Sürücü Mahsun Ayyıldız’ın eşini işe bırakmaya giderken kaza yaptığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Erhan Özaydın, “Ben karşıdan karşıya geçiyordum. Oda buradan geliyordu. Eşini işe bırakmaya giderken önce kaldırımdaki kadına çarpıyor sonra gördüğünüz gibi duvara çarpıyor. Ben bir dakika ile kurtuldum diyebilirim. Şoför erkekti yanında eşi vardı. Bayan kafasını kazanın etkisiyle torpidoya vurmuş” dedi.