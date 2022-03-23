Ümraniye’de, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kadından acı haber

Ümraniye’de kadın bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan zemin otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü Feyiz Güler isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen Feyiz Güler kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı. Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Feyiz Güler’in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.