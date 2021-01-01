Ümraniye’de cila atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye’de 3 katlı bir mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ümraniye Arguvan Sokak üzerinde bulunan bir mobilya cila atölyesinde sokağa çıkma kısıtlamasında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.