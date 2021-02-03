Ümraniye’de bir işçi toprak altında kaldı

Ümraniye’de bir işçi toprak kayması sonucu toprak yığınının altında kaldı. İtfaiye ekipleri işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ümraniye’de bir sitede çalışma yapan işçi toprağın kayması sonucu altında kaldı. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.