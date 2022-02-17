Ümraniye’de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Ümraniye’de 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Alevlere teslim olan çatı katında maddi hasar oluştu. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.