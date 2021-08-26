Ümraniye’de aşırı hız dehşeti: Taksi metrelerce savruldu, 1 ağır yaralı

Ümraniye’de cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Taksi şoförü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü o esnada sokak içerisinde caddeye giren ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.