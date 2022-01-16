Ümraniye’de alkollü sürücü ticari araca çarparak yan yattı

Ümraniye’de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazada alkollü sürücü şok geçirdi.

Kaza, Ümraniye Yukarı Dudullulu Mahallesi Natoyolu Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat markalı 34 UZ 2434 plakalı alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü A.G, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde park halinde olan 35 GA 4326 Fiat markalı hafif ticari araca çaparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü A.G hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda otomobil sürücüsünün 2,20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada şok geçiren sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Vincin kaza yapan otomobili kaldırmasının ardımdan trafik normale döndü.

SC-