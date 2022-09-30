Ümraniye’de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu

Ümraniye’de, Yaypel isimli telefon ve teknolojik ürün tamiri yapan iş yerine gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 5 milyon liralık soygun gerçekleştirdi. Soygun öncesinde lüks otomobil de çalan hırsızlar, daha sonra gözlerine kestirdikleri iş yerine geldi. Piyasa değeri 20 ila 40 bin lira arasında olan yüzlerce telefon, kulaklık ve teknolojik ürün çalan hırsızlar, çuvallara doldurdukları ürünlerle olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, akıllı saat, telefon ve akıllı cihazların tamirini yapan bir firmaya gece saatlerinde hırsızlar girdi. Hırsızlar, iş yeri içerisinde buldukları teknolojik aletleri çuvallara koyarak ne kadar teknolojik ürün varsa çaldı. Yaklaşık 5 milyon liralık soygun sonucu hırsızlar, çuval çuval çaldıkları teknolojik ürünleri çalıntı lüks otomobile koyarak olay yerinden kaçtı. Hırsızların, soyguna geldikleri otomobili daha önceden çaldığı ve hırsızlığı bu otomobil ile yaptığı belirlendi. Firma sahibi ise, hırsızların, iş yerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumanda sistemini kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirtti. Polis ekipleri, milyonluk soygun yapan hırsızları her yerde arıyor.

Lüks otomobil çaldılar, hırsızlığa ise çaldıkları araç ile geldiler

Teknolojik ürün tamir merkezine soyguna gelen hırsızlar, soygun öncesinde lüks otomobil çaldı. Hırsızlar, çaldıkları milyonluk otomobil ile firmaya gelerek, içeride bulunan telefonları, kulaklıkları ve teknolojik ürünleri çaldı. 5 milyon zarara uğrayan şirket sahibi ise durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Anahtarı kopyaladılar, hırsızlık sonrası kepengi kapatıp gittiler

İş yeri sahibi Okyay’ın iddiasına göre hırsızlar, iş yerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumandalı anahtarı kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların geldikleri lüks araç ile iş yerinin kepengini açarak hırsızlığı gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntülerde hırsızlar, daha sonra soydukları iş yerinin kepengini tekrar kapatarak olay yerinden ayrılıyor.

“Çalıntı araç ile gelip bizi soymuşlar”

Firma sahibi Özgür Okyay, “Olay, cumartesi sabahı gerçekleşti. Hırsızlar, saat 05.05 saatlerinde gelerek 05.15 saatlerinde gitmişler. Gelmiş oldukları arabada zaten çalıntıymış, çaldıkları araç ile bizim dükkanımızı soymuşlar. Emniyetin bize vermiş olduğu bilgi de bundan ibaret. Muhtemelen bizim alarm sistemimizi pasif hale getirerek kumandaların kopyalandığını düşünüyoruz. Kamerada göründüğü gibi, 2-3 noktaya müdahale ederek para kasamızı ve kulakların olduğu, demir kasanın olduğu yere müdahale etmişler. Onun dışında hiç müdahaleleri yok. Sanki bizi çok iyi bilen ve tanıyan, daha önce müşterimiz de olabilir. Buraları çok iyi analiz etmiş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

“Hırsızlar çuval çuval götürmüş”

Okyay, “Şu anki tahmini zararımız 4-5 milyon civarında. Bu şekilde bir mağduriyetimiz var ancak müşterilerimizin hiçbirini mağdur etmedik. Mağdur olanların mağduriyetini telafi ettik, ücretlerini ödedik, cihazlarını teslim ettik. Emniyetten hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlar çuval çuval götürmüşler, 2 çuval götürmüşler. Kamera kaydında görülüyor, 5 kişi bu arkadaşlar. Çuvalları araca koyuyorlar ve sığamadıkları için bu sefer bagaja koyuyorlar” şeklinde konuştu.