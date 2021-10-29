Ümraniye’de 3 katlı binanın çatısında yangın

Ümraniye’de 3 katlı bir apartmanın çatısında sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ümraniye Marmara Caddesinde 3 katlı bir apartmanda 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 3. katında yanan sobadan dolayı çatıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanmakta olan çatıya müdahale ederek kısa sürede söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Yangın çıkan apartmanın bulunduğu cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken çevredeki vatandaşlar sokağa dökülerek yangını izledi.

"Yangının bacadan çıktığı söyleniyor"

Yangın çıkan bina sakinlerinden Umurhan Kurbetli, “En üst kattaki dairede soba kullanıyorlarmış, toplamda 9 daire var binada. 8 daire doğal gaz kullanıyor. Bir tek o daire soba kullanıyor. Bina bacası temizlenmediği için sobayı yaktıktan sonra yangın çıkıyor. Bina boşaltıldı, elektrikle ilgili bir sorun yok. Yangının bacadan çıktığı söyleniyor. Herhangi bir yaralanan yok, hemen binayı boşalttık zaten itfaiye müdahale etti. Binada maddi hasar oluştu yangın tamamen bittiğinde kontrol edeceğiz.” dedi.

(ES-MB-