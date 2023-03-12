Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Çatı katındaki yangın alt kattaki daireye de sıçrarken korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, 20.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Menba Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çatı katı yangını alt katta bulunan daireye de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülürken çatı katı ve daire kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.