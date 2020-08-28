Ümraniye’de 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti

İstanbul Ümraniye’de 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre olay Ümraniye’de Çakmak Mahallesi İkbal Caddesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sokak ortasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan kimliği henüz belirlenemeyen şahıs yanındaki silahını çıkararak ateş açtı. Açılan ateş sonrası Önal K. aldığı silah darbesi sonrası yere yığıldı. Silahı ateşleyen şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrdeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları inceledi. Kamera ve görgü tanığı çalışması yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.