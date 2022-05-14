Ümraniye’de 2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Ümraniye’de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlere teslim olan binanın çatısı dron ile görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zemin katında marangoz dükkanı bulunan binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yan binaya sıçradı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

“Yangının marangozun bacasından çıktığını söylüyorlar”

Yangını gören Akın Uzunkaya isimli bir vatandaş, "İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Marangozun bacasından yangın çıkmış diyorlar. Altı iş merkezi üstü ev. Biz haber verdik herkesi de dışarı çıkardık" dedi. Vatandaşlardan Muhittin Toroğlu ise, "Çatıdan yanmış. Allah’tan rüzgar tersine gitti. komşununkine biraz sirayet etti" diye konuştu.

Yanarak küle dönen çatı havadan görüntülenirken, polis yangına ilişkin çalışma başlattı.