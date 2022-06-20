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Ümraniye TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü

Ümraniye’de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Asayiş 20.06.2022, 12:09
Ümraniye TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü

Ümraniye’de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde Ümraniye’de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti. Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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