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Ümraniye Finans Merkezi’nde korkutan yangın

Ümraniye Finans Merkezi inşaat sahasında bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangında oluşan yoğun duman havadan görüntülendi.

Asayiş 29.09.2021, 15:05
Ümraniye Finans Merkezi’nde korkutan yangın

Ümraniye Finans Merkezi inşaat sahasında bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangında oluşan yoğun duman havadan görüntülendi.

Olay, Ümraniye’de bulunan Finans Merkezi inşaat sahasında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatına devam edilen bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın çıkan alan drone ile havadan görüntülendi.

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