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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 19.04.2023, 16:30
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.