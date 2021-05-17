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Ummanlı turistin gözyaşları: Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından gasp edildi

Cumartesi günü İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları gasp edildi.

Asayiş 17.05.2021, 15:16
Ummanlı turistin gözyaşları: Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından gasp edildi

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife SafaraRamazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.

Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı. Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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