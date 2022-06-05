Ummanlı turistin arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turisti arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde iki gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan toplamda 50 kişilik ekip, Galer Düzü ile Ayder Yalası arasındaki 4 kilometre başta olmak üzere Çamlıhemşin ilçe merkezine kadar yaklaşık 22 kilometrelik mesafedeki dere yatağında arama çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan Zaid’in Ummanlı arkadaşları da arama çalışmalarını yakından takip etti.

Bölgeye gelen turistlerin uyarı levhalarına ve bölge halkının uyarılarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber “Umman Sultanlığı’na bağlı bir vatandaşımızın yaptığı bir yanlışın sonucunda dereye düşmesi bizi üzdü. Bu mevsimler derelerin en coşkulu zamanlarıdır. Vadilerimiz de çok hırçın vadilerdir. İnsanların, turistlerin yol boyunca asılı uyarı işaretlerine, uyarı levhalarına özellikle yöre insanı ve rehberlerinin uyarılarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Buraların güzelliği, buraların vahşiliği, doğallığıdır. Dolayısıyla doğanın ve coğrafyanın buranın fiziki şartlarına uygun tedbir ile hareket etmemiz lazım. Tüm misafirlerimize kendilerine yönelik yaptığımız uyarılara çok dikkat ederek hareket etmelerini rica ediyorum. Biz özellikle fotoğraf çekilmek, video çekilmek, selfie çekilmek için risklerin biraz zorlandığını gözlüyoruz ve böyle üzücü olaylara bunlar neden oluyor” dedi.

50 kişilik ekip ile aramaların titizlikle sürdürüldüğüne vurgu yapan Çeber “Kardeşimizin dereye düşeli 2. günü. Kalabalık bir ekiple, araç gereçle arama faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 50 kişilik ekibimiz JAK, UMKE, AFAD koordinesinde bölgesel sivil ekiplerimizde aramaya devam ediyor. Bölgede hala karların erimediği yerler var. Dere güzergahında bunlar görülüyor, altından derenin aktığı 10 metre kalınlığında kar tabakaları var. Bu dereler çok büyük vadilere iner ve çok büyük kayaların altından geçer. Buralara ekiplerimizin inmesi de tehlikelidir. Biz öncelikle arama kurtarma ekiplerimizin de can güvenliğini düşündüğümüz için onlar gerekli materyallerle, inebildikleri nokta da dereye inerek arama kurtarma çalışmalarını titiz bir şekilde devam ettiriyor. Maalesef ne kardeşimize ne de ona ait bir emareye rastlanamadı” şeklinde konuştu.