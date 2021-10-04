Umman’ı vuran Şahin Kasırgası’nda ölü sayısı 5’e yükseldi

Umman’ın çeşitli bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle can kaybı sayısı 5’e yükseldi.

Körfez ülkesi Umman’ın çeşitli bölgelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Şahin Kasırgası’nda bilanço artıyor. Kasırga nedeniyle can kaybı sayısı 5’e yükselirken, İranlı 5 balıkçının ise kayıp olduğu bildirildi. Ummanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir çocuğun boğulduğu ve Asya uyruklu 2 işçinin meydana gelen heyelanda hayatını kaybettiği belirtildi. İran devlet televizyondan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin bir balıkçının cansız bedenine ulaştığı ifade edildi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad ise konuya ilişkin açıklamada, kasırga nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 5 balıkçının hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, saatte 150 kilometre hızla rüzgarlarla karaya ulaşan Şahin Kasırgası’nın şiddetini azaltmaya başladığı belirtildi. Kasırganın getirdiği rüzgarların hızının saate 90 kilometreye kadar düştüğü belirtildi.