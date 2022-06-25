Umman’da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı

Umman’da bir adam şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan kurtardı.

Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı. Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı. Görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.