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Umman’da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı

Umman’da bir adam şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan kurtardı.

Asayiş 25.06.2022, 23:32
Umman’da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı

Umman’da bir adam şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan kurtardı.

Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı. Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı. Görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.

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