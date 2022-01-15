UMKE, karda ayağını kıran genci kurtardı

Kar yağışı sonrasında dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve kayarak düşen genç ayağını kırınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) zamanla yarışarak kar içinde genci kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Olay, sabah saatlerinde Düzce Üniversitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömür Özkurt isimli genç Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında dengesini kaybederek düşen Ömür Özkurt tekrar ayağa kalkamayınca 112’yi arayarak durumunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ayağı kırıldığı belirlenen gence karla kaplı dağlık alanda zamanla yarışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Soğuk havada hipotermi geçirmemesi adına zamanla yarışarak genci 112 Ambulans ekiplerine teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.