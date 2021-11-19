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Ümitler tükeniyor... Müslüme’yi arama çalışması 10’uncu gününde

Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girildi ancak halen bir iz bulunamadı. Aile dahil herkes küçük kızın bu bölgede olmadığını düşünürken, kaçırılma ihtimali dile getiriliyor.

Asayiş 19.11.2021, 10:22
Ümitler tükeniyor... Müslüme’yi arama çalışması 10’uncu gününde

Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girildi ancak halen bir iz bulunamadı. Aile dahil herkes küçük kızın bu bölgede olmadığını düşünürken, kaçırılma ihtimali dile getiriliyor.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı. Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.

Her türlü adli soruşturma yapılıyor

Bugün Müslüme’nin kaybolmasının üzerinden ise 9 gece geçti 10’uncu güne girildi. Bölgede Jandarma Komando timleri, Mersin ve Adana’dan gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gülnar Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmasını sürdürmeye devam etti. Bazı noktaların 5’er kez, bazı yerlerin ise 10’ar kez aranmasına rağmen bir iz bulunamaması nedeniyle aile fertleri dahil hemen hemen herkes küçük Müslüme’nin artık bu bölgede olmadığını düşünmeye başlarken, kaçırılmış olma ihtimali daha fazla ağırlık kazandı.

Öte yandan il ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından şu ana kadar bölge genelinde bilgi alma amaçlı onlarca ifade alındı. Çadırın bulunduğu noktaya en yakın 5 kilometre ilerdeki yerleşim yerlerini de tek tek kontrol eden ekipler, adli soruşturmayı da titizlikle yürütüyor.

Baba: "Bu çocuk burada yok"

Devletin tüm imkanlarının burada olduğunu anımsatan baba Mehmet Yağal, "Arama tarama yaptık hiçbir şey çıkmadı. Bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk burada yok. Ben çocuğumun ayak izine göre, yola çıktı ve biri götürdü diyorum. Biz her yeri geziyoruz, binlerce insan görüyoruz ama beni böyle takip edecek bildiğim biri yok. 2,5 yaşındaki çocuk sadece en son ayak izinden başka iz yok" dedi.

Kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunan baba Yağal, "Kaçırılsa da Türkiye’nin öbür ucuna gitse de bu devlet, bu vatandaş bunu bulacak. Allah bu milletten razı olsun. İlk gün 700 kişi var, gelenden gidenden Allah razı olsun. Benim 2,5 yaşındaki çocuğum için dağ taş adam oldu. Şu anda derenin karşı tarafında bile arama çalışması yapan var. Hepsinden Allah razı olsun. Benim sadece istediğim kızım Müslüme’nin bulunmasıdır" diye konuştu.

"Bu bölgede bulma ümidi azaldı"

Düne kadar 300 kişilik ekibin arama çalışması yaptığını dile getiren Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Ama bugün insanların bu bölgede bulmada ümidi birazcık daha azaldı. Çünkü aynı noktalar farklı gözler tarafından 5-10 defa izlendi. Her çalının altına bakıldı. Buralarda olma ümidi benim şahsım ve konuştuğumuz insanlar dahil olmak üzere biraz azaldı. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Allah’tan ümit kesilmez, ümit bittiği zaman burada bir tane insan kalmaz. Devletimiz bir şekilde burada olumlu veya olumsuz bir şey varsa onu çıkaracak diye düşünüyorum. Bir netice alınana kadar çalışma devam edecek, jandarma, AFAD, ben ve ekibim de burada olacak" şeklinde konuştu.

Ülkenin gözü ve kulağının burada olduğuna değinen başkan Ünüvar, "Ben ümit ediyorum ki çocuğumuz birileri tarafından götürülmüş olsun sağ olsun. İnşallah öyle bir cahillik yapılmıştır da sağ salim Müslüme’mize kavuşuruz ama gelenler insanlar buralarda olduğu inancı taşımıyor" ifadelerini kullandı.

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