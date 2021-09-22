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Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un yanında ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Asayiş 22.09.2021, 13:19 22.09.2021, 13:25
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak değerlendirilen Ümitcan Uygun, bir kez daha benzer bir olayla gündeme gelmişti. Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının ölü bulunması sonrasında Ümitcan Uygun tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"NE LANET ŞEYMİŞ, BİR DAHA İÇMEYECEĞİM"

Ümitcan Uygun, polise verdiği ifadede genç kızla birlikte bir şeyler içtiklerini ve Hankulu'nun fenalaştığını söylemişti. Uygun, Hankulu'nun sabah uyanınca "Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş" dediğini iddia etmişti.

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