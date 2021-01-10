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Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun, Ankara’da gözaltına alındı.
Asayiş 10.01.2021, 15:19
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Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun, Ankara’da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı.Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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