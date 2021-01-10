Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ile ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık açıklamasında, “Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.'nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir kısım sosyal medya platformlarında, şüpheli şahıs Ü.U.'nun yanında bulunan diğer şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.'nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.

Soruşturmanın gelinen aşamasında, şüpheli Ü.U. yakalanarak Türk Ceza Kanunu'nun 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' eylemlerinden gözaltına alınmıştır. Diğer şüpheli T.K.'nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”