Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun’la beraber olan Esra Tanrıkulu (25), evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevin gönderilmişti. Hankulu’nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde Uygun’un dışında Dilan C. ve Furkan G.’nin olduğu belirlenmişti.

Tutuksuz sanık Furkan G. ise öğlen kız arkadaşı Dilan C. ile uyandıklarında evden çıkmak için Hankulu’ya haber verecekleri esnada Hankulu’yu yatar durumda gördüklerini söyleyerek, “Esra’nın yanına gittiğimde dudakları mordu. Seslere tepki vermemesi üzerine nefes alıp almadığını kontrol ettik. O sıra dişlerinin kitlenmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Sonrasında 112 ekiplerine haber verdik. Esra’nın kanında çıkan maddenin neden olduğu haplara ilişkin ise o hapları kendilerinin vermediğini iddia etti demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.