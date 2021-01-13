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Ümit Çakmak’ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Yalova’da Çiftlikköy sahili açıklarında kaybolan Ümit Çakmak’ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Asayiş 13.01.2021, 14:17
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Ümit Çakmak’ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Yalova’da Çiftlikköy sahili açıklarında kaybolan Ümit Çakmak’ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Çiftlikköy ilçesinde 5 ocak 2021 tarihinde gece saat 00.00 sıralarında Ümit Çakmak iki arkadaşı S.B ve E.Ü ile Sahil Mahallesindeki kumsala geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ümit Çakmak, bir başkasına ait olan sandal ile arkadaşlarının yardımıyla denize açıldı. Arkadaşları S.B ve E.Ü’nün ifadelerine göre sandalın tıpası olmadığı için Çakmak bir süre sonra gözlerden kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Çakmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 4 gün aranan Ümit Çakmak’a ait bir iz bulunmadığı için ekipler arama çalışmalarına son verdi. Bugün sabah saatlerinde Antalya, Bursa ve İstanbul’dan İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma (İHH) Ümit Çakmak’a ait bir iz bulabilmek için çalışma başlattı. Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak’ın başvurusu üzerine gelen ekipler, zor hava şartlarına rağmen çalışmaları sürdürüyor.

İnsani Yardım Vakfı Eğitim Birimi sorumlusu Erdal Altıntaş, çalışmaları yakından takip ettiğini ve ailenin müracaatı üzerine Yalova’ya ekip arkadaşları ile geldiklerini söyledi.

Altıntaş, “Alan taraması yaptık. Kamera kayıtlarında en son görüldüğü noktadan biz dalgıçlar denizin altına inerek sahile doğru tarama yapacaklar. Beşer dalgıç inecek denizin altına 10 - 15 metrelik bir alanı 3 kere tarayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak, arama çalışmalarının 2 gün durduğunu, bugün İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma (İHH) tarafından tekrar başlandığını söyledi. Kardelen Çakmak, “Antalya’dan İHH ekibine başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar onayladılar ve hemen ertesi gün yola çıkıp gönüllü bir şekilde çalışma başlattılar. Çok donanımlı ve profesyonel bir ekip kendilerine sonsuz güveniyoruz. Onlardan gelecek haberi bekliyoruz” dedi.
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