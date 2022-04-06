Ulviye Avağ cinayeti için "Bir anlık gaflettir’’ diyen sanığa müebbet hapis cezası

Sultangazi’de Ulviye Avağ’ın, bir süredir görüştüğü sanık Mehmet Demir tarafından öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, savunmasında "Bundan dolayı pişmanım, bir anlık gaflettir’’ diyen sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Sultangazi’deki Gazi Kent Ormanı’nda Ulviye Avağ’ın bir süredir görüştüğü Mehmet Demir tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Demir, avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya maktul Ulviye Avağ’ın müşteki ailesi de katıldı.

"Çok pişmanım böyle olmasını istemezdim’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Demir, "Ben olayın bu aşamasına gelmesini hiç istemedim. Gelmemesi için de çok çabaladım. Olay günü maktulün bana, çocuklarıma ve eşime yönelik olumsuz davranışları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Bundan dolayı pişmanım, bir anlık gaflettir. Bana psikolojik baskı uyguluyordu, baskı sonucunda eylem gerçekleşmiştir. Çok pişmanım böyle olmasını istemezdim’’ dedi.

Sanık Mehmet Demir’in avukatı ise ortada haksız tahrik durumunun da söz konusu olduğunu belirterek müvekkilinin lehine olan hususların da gözetilerek karar verilmesini talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Demir’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ulviye Avağ ile şüpheli Mehmet D. arasında gönül ilişkisinin bulunduğu, suç tarihinde şüpheli ile maktulün tartıştığı ve tartışmalarının ardından Sultangazi’deki Gazi Kent Ormanı’na gittikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mehmet D.’nin ele geçirilemeyen silahı ile çok kez ateş ederek maktul Ulviye Avağ’ı öldürdüğü belirtildi. Avağ’ın ağabeyinin beyanında, şüphelinin kardeşinden uzaklaştırma kararının bulunduğu söylediğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin savunmasında Avağ’ı öldürdüğünü kabul ettiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet D.’nin ateşli silahla, birden fazla kez ateş ederek Ulviye Avağ’ı kasten öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.