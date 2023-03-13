Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ukrayna’da işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarması bekleniyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukrayna’da işlenen savaş suçları nedeniyle Rus şahıslar hakkında ilk tutuklama emirlerini çıkarması bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediği iddiası ile başlatılan soruşturmada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rus şahıslar hakkında ilk tutuklama emirlerini çıkarması bekleniyor. Konuya aşina olan bir kaynak, adının açıklanmaması şartıyla basına yaptığı açıklamada, UCM Savcısı Karim Khan’ın Ukrayna’dan Rusya’ya çocuk kaçırma ve Ukrayna’daki sivil altyapıyı hedef alma suçları ile ilgili çok sayıda Rus hakkında şimdiye kadar toplanan kanıtlara dayanarak bir ön duruşma yargıcından tutuklama emri çıkarmasını isteyeceğini bildirdi. Savcı Khan’ın hangi Rus şahıslar için veya tam olarak ne zaman tutuklama emri isteyeceğinin belli olmadığını aktaran kaynak, tutuklama emirlerinin “soykırım” suçunu da içerebileceğini belirtti.

Savcı Khan, bir yıl önce Ukrayna’da muhtemel savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla ilgili soruşturma başlatmış, Ukrayna’yı dört kez ziyaret etmişti. Khan, Ukrayna’da çocuklara karşı işlenen suçlara ve sivil altyapının hedef alındığına vurgu yapmıştı.

Yale Üniversitesi araştırmacıları, geçtiğimiz ay hazırladıkları raporda Rusya’nın en az 6 bin Ukraynalı çocuğu Rusya’nın işgali altındaki Kırım’daki tesislerde tuttuğunu ifade etmişti.

BM çocukların başka bir yere nakledilmesini soykırım olarak tanımlıyor

BM Soykırım Sözleşmesi, "öbek bünyesindeki çocukların başka bir öbeğe aktarılması” eylemeni soykırım olarak yargılanabilecek beş eylemden biri olarak tanımlıyor.

Rusya savaş suçu iddialarını reddediyor

Ukrayna’da savaş suçları işlediğini şiddetle reddeden Rusya, sivilleri kasten hedef almadığını ve gönüllü olarak Ukrayna’dan kaçmak isteyenlere insani yardım teklif ettiğini öne sürüyor.