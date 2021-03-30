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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongolu eski milis lideri Ntaganda’yı 30 yıl hapse mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) temyiz yargıçları, Kongolu eski milis lider Bosco Ntaganda’yı işlediği savaş suçları nedeni ile 30 yıl hapse mahkum etti.

Asayiş 30.03.2021, 18:38
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongolu eski milis lideri Ntaganda’yı 30 yıl hapse mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) temyiz yargıçları, Kongolu eski milis lider Bosco Ntaganda’yı işlediği savaş suçları nedeni ile 30 yıl hapse mahkum etti.

Bosco Ntaganda, 2002-2003’te Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kongo Yurtseverler Birliği (UPC) milislerinin askeri lideri iken 2019’da cinayet, tecavüz, çocuk askerleri kullanma ve diğer birçok suçtan mahkum edilmişti. Ntaganda’nın avukatları ise, ilk davanın hukuki hatalarla dolu olduğunu öne sürerek, mahkumiyeti bozmaya çalışmış ve temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) temyiz yargıçları, Kongolu eski milis lider Bosco Ntaganda’yı işlediği savaş suçları nedeni ile 30 yıl hapse mahkum etti. Temyiz mahkemesi yargıçları, Ntaganda’nın avukatları tarafından ileri sürülen neredeyse 30 temyiz gerekçesinin tamamını reddetti.

Yargıç Howard Morrison yaptığı açıklamada, Ntaganda’nın temyiz gerekçelerinin tamamen reddedildiğini ifade ederek, temyiz mahkemesinin Ntaganda hakkında verilen ceza kararını onayladığını belirtti.

ICC yargıçları ayrıca, Kongo’daki kurbanlar için geçtiğimiz günlerde Ntaganda’dan 30 milyon dolarlık tazminat talep etmişti.
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