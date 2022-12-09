Ulus ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 aylık takiple uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Haziran 2022 tarihi itibari ile başlatılan teknik ve fiziki takip projeli çalışma doğrultusunda il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bartın’da sattıkları değerlendirilen A.U., S.K., B.M. isimli 3 şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda toplam 20,32 gram metamfetamin, 1,49 gram hint keneviri tohumu maddesi, 0,50 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 108 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör içerisinde bulunan 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları ve alınan mahkeme kararına istinaden A.U, S.K, B.M isimli 3 şüpheli yakalandı.

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli mercilere çıkarılan B.M isimli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı. A.U ve S.K. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.