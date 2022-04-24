Uludere’de eşini öldüren şahıs teslim oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde evli olduğu Mihriban Şengil’i öldürüp firar eden cinayet şüphelisi teslim oldu.

Eşi Mihriban Şengil’i öldüren ve 8 yaşındaki kızını ağır yaralayan Metin Şengil, bugün Uludere Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Gözaltına alınan Şengil’in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay

Uludere ilçesinde 21 Nisan günü akşam saatlerinde Mihriban Şengil, eşi Metin Şengil tarafından öldürülmüştü. Olayda annesinin yanında bulunan kızı da ağır yaralanıp tedavi altına alınmıştı.