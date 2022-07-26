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Uludağ’ın eteklerinde korkutan orman yangını

Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangını başladı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ile müdahale ediliyor.

Asayiş 26.07.2022, 16:39
Uludağ’ın eteklerinde korkutan orman yangını

Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangını başladı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ile müdahale ediliyor.

Saat 16.00 sıralarında Uludağ etekleri Hamamlıkızık Mahallesi ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangının ormanın derinliklerinde ve ulaşımın sadece arazözlerle yapıldığı alanda havadan da helikopter ile destek alınıyor.

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıyor. Yangının halen devam ettiği öğrenildi.

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