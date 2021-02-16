Uludağ’ın eteklerinde ev alevlere teslim oldu

Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yoğun kar ve buzlanma sebebiyle olay yerine gitmekte güçlük çekerken, yapay kalp cihazı ile hayatını sürdüren ev sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi Doğa Sokak’ta Sadık Şen’e ait evde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki katlı evin üst katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yapsalar da başarılı olamadılar.

İtfaiye araçları da dik ve buzlu yollar sebebiyle yangın yerine ulaşamadı. Uludağ’ın eteklerinde yangınlar için hazırlanan hidrant da buzlanma sebebiyle çalışmayınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Ev sakinleri Ferhat Şen ve babası yapay kalp hastası Sadık Şen kendilerini dışarıya attılar. 3 yıldır suni kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sadık Şen, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.