banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Uludağ’ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Asayiş 11.08.2022, 11:28
Uludağ’ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Osmangazi ilçesi İnkaya köyü civarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı bölgeye hareket etti. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangın büyümeden kısa içinde söndürdü. Yangında 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter görev aldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu