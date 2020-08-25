Uludağ’da nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
BURSA ULUDAĞ BAKACAK MEVKİSİNDEN SOFTABOĞAN ŞELALESİNE DOĞRU İZİNSİZ OLARAK YÜRÜYÜŞE ÇIKAN 3 DAĞCIDAN BİRİ YAKLAŞIK 15 METRELİK YÜKSEKLİKTEN KAYALIK ALANA DÜŞEREK YARALANDI. ARKADAŞLARININ İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GİDEN JAK, AFAD VE UMKE EKİPLERİ YARALI DAĞCIYI VE BERABERİNDEKİ 2 KİŞİYİ HELİKOPTERLE KURTARDI. O ANLAR KAMERALARA ANBEAN YANSIDI.
Uludağ’da kayalıklardan düşen dağcı yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yaralı dağcıyı ve beraberindeki 2 kişiyi helikopterle kurtardı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Uludağ Millî Parkı Bakacak mevkiinden Softaboğan şelalesine gidiş yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki C.K., babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ile birlikte izinsiz olarak Softaboğan şelalesine doğru yürüyüşe çıktı. Bu sırada C.K. yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Yakınları 156 Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahsın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı C.K.’nın yürüyebilecek durumda olmadığını belirleyen ekipler, bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması sebebi ile kara yolu ile tahliyesinin mümkün olmadığını belirterek, helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine yaralı şahsın bölgeden tahliye edilmesi için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından Bursa İl Jandarma Komutanlığına helikopter gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter yaralı C.K.’yı alarak Uludağ Tıp Fakültesine götürdü.
Yaralı şahsın babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ise, ekipler tarafından Yıldırım İlçesi Erikliyayla mevkiine yaya olarak götürülerek burada Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere teslim edildi. Kurtarma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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