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Uludağ’da mahsur kalanların yakınları: ’’Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar’’

Bursa’da 3 amatör dağcı Uludağ’da ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Amatör dağcıların ise kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştıkları öğrenildi.

Asayiş 06.12.2021, 04:13
Uludağ’da mahsur kalanların yakınları: ’’Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar’’

Bursa’da 3 amatör dağcı Uludağ’da ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Amatör dağcıların ise kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bursa’da amatör dağcı olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) Uludağ’a gezmek amaçlı çıkmak istediler. Yürüdüğü esnada Ali Can (48)’ın ayağı burkuldu. Yürüyemeyecek duruma gelen Can için arkadaşları jandarmadan yardım istedi. İnternet çekmediği için konum atamayan amatör dağcıların telefon sinyali bulundu. Kurtarmaya giden jandarma ekipleri ise yoğun fırtına ve sis nedeniyle dağcıların mahsur kaldığı bölgeye ulaşamadı. Bölgeye AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik ekip bu zorlu arazide ATV ve arazi araçları ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

’’Kardan barınak yaparak fırtınadan korunuyorlar’’

Mahsur kalan amatör dağcı Ali Can’ın ağabeyi Fahrettin Can, ’’Kendileri amatör dağcı. Sabah erken çıktılar. Saat 15.00 sıralarında ’Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık’ diye mesaj attılar. O saatten beri küçük zirve denilen bölgedeler işte. Kendileriyle irtibat kurduk. Şuan için sağlık durumları iyi. Fakat üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar. Arkadaşlarını tanımıyorum. Onlar da dağcılıktan arkadaşları. 3’ü de amatör dağcı. Ayağı sakat olan Ali Can benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Bu nedenle ilerleyememişler. Sise de yakalanmışlar. Yaptıkları kardan barınak içinde korunuyorlarmış. 1 saat önce telefonla görüştük. Şuan fırtınadan dolayı telefonları çekmiyor." dedi.

Mahsur kalanların arkadaşı Ahmet Erarslan ise, "saat 15.00 gibi kaybolduklarını öğrendik. Bizde geldik ne yapılabilir diye. Kendi aramızda konuştuktan sonra burada olmamız gerektiğini düşündük. Gördük ki çok şükür devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Az önce komutanlarımız bizi bilgilendirdi. İHA çıkartılacak ama fırtınadan dolayı çıkartılamıyor. Helikopter hazır ama hava muhalefetinden dolayı kalkamıyor. Yer tespiti var. Alican ses kaydı atıyor sürekli. Bizi bilgilendiriyor. En son uykusunun geldiğini söyledi. Uyumaması gerektiğini söyledik. Sevenlerinden dua bekliyoruz. Devletimiz seferber oldu. Kurtarma ekipleri de problem yaşıyor orada. Onlar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Komutanlarımızın verdiği bilgiye göre işin en kötüsü sabah saat 08.00 da yanlarında olacaklarını söyledi. Meteorolojiden bilgi almışlar saat 09.00’da havanın açılacağı yönünde. O saate kadar beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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